VIDEO | Tänak testib Hispaanias kaardilugeja Viiloga järgmise aasta Hyundai autot

Tänaku tiimikaaslane Dani Sordo lööb sel nädalavahetusel kaasa Hispaanias toimuval Ciudad de Pozoblanco rallil. Eestlane testib aga masinat selle võistluse ametlikul testil.

Hyundai ralliprogrammi juht Christian Loriaux on kinnitanud, et nende uuel masinal on mitmeid uuendusi, kuid täpsemalt pole ta neid avaldanud.

„Oleme oma homologeerimispaberid esitanud ja uuendused on veel testimise faasis. Aga meil on järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks neli arendusjokkerit. Ütleksin, et meil on mõistlikult uuendusi, aga rohkem ma avaldada ei saa,“ jäi Loriaux saladuslikuks.

Ta lisas, et uuendused vähendavad nende masina kaalu. Sellega kaasneb aga oht, et töökindlus võib kannatada. “Oleme siiani autot testinud väga rasketes tingimustes ja seni on see töökindel olnud. Nüüd töötame seadistuste kallal ja ja vaatame, kuidas läheb,“ sõnas Loriaux.

Tänaku abiliseks on Hispaanias tavapärase kaardilugeja Martin Järveoja asemel Jakko Viilo, kes on teda sel aastal ka varem abistanud.

Kuidas see lugu Sind tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada