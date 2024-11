Hyundai pealiku sõnul on MM-tiitli võtmed Tänaku käes, kuid eesmärk pole Neuville’i kurvastada

Sõitjate MM-tiitel on Hyundail juba kindlustatud, sest Thierry Neuville võitu saab väärata vaid tiimikaaslane Tänak, kes jääb enne viimast etappi belglasest maha 25 punktiga.

Abiteboulil on viimaseks etapiks strateegia paika pandud: võidu peale lähevad sõitma Tänak ja Mikkelsen ning Neuville võtab riskivabalt.

„See on päevselge, et Thierry peab rahulikult võtma ja saame sellest tiimina aru. Samas pole Otil enam midagi kaotada ja ta saab täiega suruma minna. Aga eesmärgiks pole Thierry kurvastamine, vaid meeskonna jaoks punktide kogumine,“ rääkis Abiteboul Rallit.fi portaalile.

„Andreas on samuti näidanud, et isegi kui asjad ei lähe plaanipäraselt, siis suudab ta tiimile punkte tuua. Seega on Andrease ja Oti käes konstruktorite MM-tiitli võtmed,“ lisas ta.