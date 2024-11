Hollandis särav Rocco Robert Shein: pärast esimese värava löömist hakkas tulema

11. oktoobri õhtul alistas Eesti jalgpallikoondise Lilleküla staadionil Rahvuste liiga C-divisjoni kohtumises Aserbaidžaani 3:1. Eestlaste üheks säravamaks mängumeheks kerkis Rocco Robert Shein, kelle arvele jäi üks värav ja ka resultatiivne sööt. Eesti koondise jaoks oli see Rahvuste liiga C-divisjonis läbi aegade esimeseks koduvõiduks. Jürgen Henni käe all rahvusesinduses selgeks põhimeheks kerkinud Shein on samal ajal teinud selge arenguhüppe ka koduklubis FC Dordrechtis.

Noormehe selgeks sihiks on tulevaks hooajaks kerkida Hollandi kõrgliiga mängijaks. Siinkohal tuleb märkida, et esiliigas tegutsev Dordrecht on sealse absoluutse tipptiimi Rotterdami Feyenoordi tütarklubi. Riigi meistriks on tiim kroonitud 16 korda, viimati 2023. aasta kevadel.