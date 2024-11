TIPPHETKED | Tartu võttis põnevas mängus lisaajal Rapla üle skalbi

„Tartu tuleb meie mängule hea emotsiooni pealt. Võidetud on hooaja esimene karikas ja viimastes mängudes on Tartu näidanud ka väga head mängupilti. Meie jaoks saab olema võtmekohaks nende rünnaku peatamine. Neil on ka kerge suuruse eelis. Samas on ka nende kaitse üks liiga parimaid. Aivar Kuusmaa on alati pannud kaitsetööle suurt rõhku. Seega peame olema ise leidlikud ja mängima meeskondlikult, et vastata väärikalt,“ selgitas Rapla peatreener Brett Nõmm enne kohtumist.