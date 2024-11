FOTOD | Kaotusseisust välja roninud Selver x TalTech sai eurosarjas magusa võidu

„Videod ja muu info on meil olemas ja Märdist on palju kasu olnud ses osas. See, et Rapid hetkel väikeses mõõnas on, ei vähenda fakti, et klassi on seal kõvasti ja me peame oma asjadega väga hästi hakkama saama. Kui vaatan nädalavahetusele tagasi, siis laupäevases Cronimet liiga võidumängus võitlesime hästi, aga pühapäeval tulid taas vanad mured esile ja langesime mugavustsooni,“ rääkis peatreener.

„Willamsi olukord on jätkuvalt keeruline, hüpates hakkab põlv valu tegema ja tema puhul on segavad faktorid alles. Uus sidemängija polnud ka saanud enne nädalavahetust Williamsiga ühtegi trenni teha ja seetõttu neil veel väga head klappi ei olnud, kuigi nad on varasemalt koos mänginud. Ses osas oli Jan Markus Üpruse ja Arshdeepi klapp parem ja see variant on meil kasutada. Lisaks on meeskonnas olemas ka Kaur Erik Kais ja seegi annab lisakäigu. Ning Ian Parishi viisamured peaks samuti korda saama ja loodetavsti on ka tema meeskonna juures tagasi ning siis on meil 14 meest koos ja saame hakata oma muresid selja taha jätma. Eurosarjas oleme suutnud seni kodus hästi esineda, aga see ei tähenda, et kolmapäeval midagi lihtsalt tuleb. Loodan, et näitame võitlust ja suudame oma asjad kohe käima saada,“ lisas Toobal.