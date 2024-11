VIDEO | WBC Balti tiitlivöö viidi Tondirabast Leetu. Napilt kaotanud Volosatõh: tulen tugevamana tagasi!

„Matš oli raske. Austan oma vastast väga. Ta on parim, kes selles kategoorias on. Treenisin selleks matšiks kõvasti ja teadsin, mida pean tegema. Tundsin, et mu taipoksi tehnika oli parem,“ kommenteeris pärast matši lõpukella kõlamist publiku meelelahutuseks veel kätekõverdusi teinud Jasiunas.

„Kui keegi peaks küsima, kas ma tahan tiitlit kaitsta, siis 99% tõenäosusega ma ütlen „jah“. Ma armastan Tallinna. The League on suurepärane üritus - olen siin teist korda. Tänud kõigile, kes kohale tulid! Ja muidugi suured tänud mu tiimile!“

Volosatõh ei olnud kaotusest kuigi löödud. „Matš tundus väga võrdne. Ise selle sees olles ei oska hinnata, kes punktidega ees või taga on. Suur respekt vastasele, kes tuli minuga võitlema väga lühikese, kõigest nädalase etteteatamisega. Mul ükskõik, kuhu see vöö läks. Ma ei tulnud siia mingi auhinna pärast võitlema. Teen seda iseenda jaoks, et olla kõige parem ja tunda ennast paremini iga päev. Täna ma kaotasin selle matši, aga see ei muuda midagi. Teen parandused ja tulen tugevamana tagasi!“ lubas ta.