Aleksandr ja Mihhail Selevko: kaks venda koos poodiumil – see on suur siht, milleni tahame jõuda

Vendadel Aleksandr ja Mihhail Selevkol on kaks suurt eesmärki: pääseda üheskoos Milano ja Cortina d’Ampezzo olümpiale ning olla tiitlivõistlustel korraga poodiumil, medal kaelas. „Kõva sõna, kui kaks iluuisutajat ühest riigist pjedestaalile astub, aga kaks venda... See on suur siht, milleni tahame jõuda,“ tõdes Aleksandr (23), vendadest vanem. Kaks aastat noorem Mihhail kuulutas, et kuna vennal on EM-i hõbe juba olemas, tahaks temagi seda. „Õigemini sooviksin võistlustelt kahte medalit, üht endale, teist Aleksandrile.“