8-aastast tütart löönud treener sai võistlustel osalemise keelu

Üks võistluste korraldaja läks pärast seda inetut intsidenti last lohutama.

„Juhtum salvestati videole, kust on selgelt näha, kuidas treener käitub meie spordialal viisil, mille suhtes on meil nulltolerants. Treener vabandas avalikult ning tema osalemine kõigil riiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel on peatatud kuueks kuuks,“ teatas Euroopa Taekwondo Föderatsioon.