Karl Jakob Hein Hispaania meedia uudistest: tore, kui teen oma tööd ja jalgpallimaailmas tekib selliseid kõlakaid

Hispaania väljaanne Fichajes on nüüdseks kirjutanud juba kahel korral, et Premier League’i suurklubid tunnevad Heina ostmise vastu huvi. Esmalt mainiti Londoni Chelseat ja Tottenhami. Viimati käis läbi Manchester Unitedi nimi. Chelsea ja Tottenhami nimedega on spekuleerinud ka Prantsusmaa väljaanne Sport.fr. Sealt on info levinud edasi ka inglise- ja eestikeelsesse meediasse. Esimesel juhul märgiti Heina potentsiaalseks müügihinnaks 15 – 20 miljonit eurot. Viimati oli see kerkinud juba 20 – 25 miljoni euro juurde.