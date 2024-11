Kalle Rovanperä kritiseeris WRC-sarja: niimoodi jätkates ei jõua me isegi magada

24-aastase soomlase sõnul pole WRC-etappide probleem selles, et kiiruskatseid oleks liiga palju, vaid mure seisneb tarbetult pikkades ülesõitudes. Nõnda on rallisõitjad varahommikust hilisõhtuni pinges ja ei saa korrakski lõõgastuda.

„Näete, praegu ajasin lõunasöögi 20 minutiga sisse, sest olen WRC-tempoga harjunud,“ rääkis Rovanperä portaali DirtFish reporterile. „Minu arust on ajakava lihtne paika panna. Ma pole näinud MM-rallit, kus oleks reaalne vajadus hommikul kell 5 alustada ja kell 10 õhtul lõpetada. Tihti on ülesõidud sadade kilomeetrite pikkused.“

Rovanperä tahab, et MM-etapid oleksid kompaktsemad. „Kui alustaksime hiljem ja lõpetaksime varem, oleks inimestel rohkem võimalusi sõitjatega suhelda. Mitte nii, et meil on kogu aeg midagi teha või oleme väsinud ja tõredad. Kõigil oleks lõunal ja päeva lõpus teha midagi targemat kui autos istuda.“