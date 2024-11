Lajalite spordiperekonna liige sai üllatava võidu järel koha David Beckhami võistkonnas

Women’s Esports Finalsi näol on tegemist Suurbritannias esmakordselt toimuva naistele suunatud küberspordi programmiga mille eestvedajateks on meediahiid Sky ning David Beckhami e-spordi meeskond Guild Esports. Nii virtuaalses jalgpallis kui ka võidusõidus peetud võistluste peaauhinnaks oli koht e-spordi tiimis ning osa 50 000 naela suurusest auhinnafondist. Delfi uuris virtuaalvõidusõidus triumfeerinud eestlanna Grete Lajali tegemisi natuke lähemalt.

Lajalite spordiperekonnas üles kasvanud Gretel puudus enne võistlusel osalemist igasugune s-spordi kogemus. „Sattusin võistlusele täiesti juhuslikult. Londonis oli üks üritus, kus mu elukaaslane Emil Bernstorff osales ning andis mulle märku, et seal on naistele selline põnev initsiatiiv. Läksin kohale, tegin simulaatoril Silverstone’i rajal ajasõidu ja pääsesingi paarisaja naise seast finaali.“ nentis Lajal Delfile antud intervjuus. Olgu mainitud, et Lajali elukaaslane Bernstorff on endine võidusõitja, kes on tundnud võidurõõmu GP3 sarjad ning võistelnud ka GP2 autodega ning tegeleb tänapäeval samuti simracinguga