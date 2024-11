KUULA | „Pallist pallita“. Välismaale mängima: kas stardipunkti paneb agent, 20-väravaline hooaeg või sisemine põlemine?

Välismaal mängimine on miski, mis on tõenäoliselt iga jalgpalluri peast vähemalt korra läbi käinud. Ent sageli jääbki see vaid mõtteks, sest küsimusi on tihtilugu rohkem kui vastuseid. Hakkame siis aga pihta!

Eesti naiste jalgpallis on välismaale mängima minemine üsnagi lapsekingades ning täna moodustavad suurema osa A-koondisest kodumaises liigas heitlejad. Muidugi on nende hulgas neid, kes on ära käinud ja tagasi tulnud, taskud rikastavast kogemusest punnis. Mängijad Karina Kork ja Mari Liis Lillemäe teavad väga hästi, mis tunne on istuda lennuki peale ja sõita tuhandete kilomeetrite kaugusele tundmatule maale, mis võib-olla saab uueks kodukandiks, võib-olla aga mitte. Neid hetki on lähedalt näinud ka endine FC Flora abitreener Maria Sootak.

Teadmatust välismaale mängima minemise osas võibki kohati olla palju, sest klubid ja nende soovid on erinevad ning ühte kuldset vastust kõikidele küsimustele ei ole. Näiteks kuhu suunas tuleb astuda esimene samm, kui pikaks tuleb kokku lõigata tipphetkede video ning milline on testperiood. „Sa pead tegelikult mõtlema palju suuremalt. Kui sa tunned, et Eesti liiga jääb sulle väikseks, siis sa pead ikkagi juurde panema ja töötama, et saada välismaale,“ toonitas Lillemäe, kes on mängimas käinud ka USA-s ja Austrias.

Samamoodi Austrias, aga ka Soome ja Rootsi kõrgliigas väravasuid valvanud Korgi sõnul tuleb usaldada küll iseend ja oma oskusi, aga mitte alati inimesi enda ümber. „Instagrami potsatavaid kirjakesi on väga palju. Kõige ekstreemsem näide on selline, kui sult küsitakse, et kas sa näiteks Türgi liigast oled huvitatud. Ütled, et võib-olla olen, aga mis klubist on täpsemalt jutt? Selle peale tuleb küsimus, et mis positsiooni sa mängid?!“ hoiatas ta, et igasugune koostöö tuleb läbi mõelda.