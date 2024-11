INTERVJUU | HJK-s pingile vajunud Kevor Palumets: loomulikult oled mängijana pettunud, kuid seda ei tohi välja näidata

Seda, mis saab Palumetsast järgmisel hooajal, et tea aga isegi mitte mängija ise. Eesti jalgpallikoondislane on HJK-s laenul Belgia klubist Waregemi Zultest ning 33-kordsel Soome meistril on võimalik Palumetsa mängijaõigused soovi korral endale osta. Kõik saab selgeks hiljemalt detsembri keskel, kui kuu 15. päeval jõuab kätte ostuoptsiooni kuupäev. „See on jalgpall. Praegu küll ei tea, mida tulevik toob, kuid sooviksin igatahes väga jääda. Vaatame ja loodame, et kõik läheb hästi,“ sõnas Palumets.