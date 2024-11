Eesti klubikorvpalli mängul lasub kihlveokahtlus

Sarnased kõikumised on spordile omased, mistõttu neist niisama ei saa ega tohi midagi välja lugeda. Ent novembri alguses täheldasid kohalikud elukutselised panustajad, et ühe TSA mängu panustamisliinid liikusid väga ebaloogiliselt ning lõpuks otsustasid kihlveokontorid selle matši sootuks valikust maha võtta (täpsemalt: inplay tradingust). Mis on korvpallis väga-väga erakordne. Enamasti vihjab see tõigale, et raha panustatakse keskmiselt enam ja ebaloogilise tulemuse peale. Mis omakorda tekitab õigustatud kokkuleppemängu kahtluse. Esialgu siiski vaid kahtluse.