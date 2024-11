Poola korvpallikoondis mängib Eesti vastu peaaegu parimas võimalikus koosseisus

Poola koondise peatreener Igor Milicic valis kohtumisteks välja 15 mängijat ja suurem osa tippe on kohal. Teiste seas on nimekirjas pika Euroliiga kogemusega Mateusz Ponitka (Istanbuli Bahcesehir), mullu Ateena Panathinaikoses mänginud Aleksander Balcerowski (Malaga Unicaja), kogenud äär Michal Sokolowski (Sassari) ja koos Kristian Kullamäega Bilbaos leiba teeniv Tomasz Gielo.

Märkimisväärseid puudujaid on vaid kolm. Vastavalt NBA-s ja NCAA-s mängivad Jeremy Sochan (San Antonio Spurs) ning Igor Milicic jr. (Tennessee) poleks saanud USA-st nagunii kohale tulla ja nimekirjas pole ka kodustatud ameeriklast A.J. Slaughterit (Zaragoza). Slaughteri asemel on Poola passi saanud ameeriklastest rivis Luke Petrasek (Wloclaweki Anwil).

„Meie põhimehed on heas mängurütmis, võistkond on sügav ja relvi on nii tagaliinis kui ka korvi all. Nüüd on aeg, kus peame näitama head korvpalli. Usun, et näitame mõlemas kohtumises oma õiget palet,“ ütles Milicic Poola alaliidu kodulehele.