M-Sporti tiimijuht vihjas esisõitja lahkumisele: kahjuks peab keegi ära minema

Tänavu karjääri parima hooaja teinud M-Sporti esisõitja Adrien Fourmaux on oma aktsiaid oluliselt tõstnud. Äsjases WRC dokumentaalsarjas „More than Machine“ kinnitas Fourmaux, et järgmiseks aastaks on tal rohkelt valikuid. Enim on räägitud tema siirdumisest Hyundaisse.

Millener ei soovinud portaal Rallit.fi-ga vesteldes Fourmaux lahkumist otsesõnu välja öelda, aga selle võis ridade vahelt välja lugeda.

„Nagu doksarjas nägite, siis Fourmaux’l on valikuid küllaga. Kuigi meie eesmärk on olla konkurentsis, siis peame olema realistid ja vaatama, mida meie eelarve lubab. Ja kahjuks tähendab see vahel, et keegi peab ära minema. Ja ma ei räägi ainult Fourmaux’st",“ teatas Millener.

„Kui kaotasime järjest Sébastien Ogier’, Ott Tänaku ja Elfyn Evansi, oli meil tõeliselt raske. Aga masendusse ei tasu langeda, tuleb mõelda, mis edasi saab. Peamine küsimus on selles, kuidas suudame uusi tippe leida. See tähendab, et tihti pole M-Sportil sõitjaid, kes suudavad MM-tiitli eest heidelda. Kui nad saavad piisavalt küpseks, on meil keeruline teiste tiimide rahaga heidelda,“ lisas ta.

Millener loodab, et mõne aasta jooksul suudab M-Sport eelarvet kasvatada. Kuigi ta ei tea, kas see juhtub, siis võimaluse konkurentidele läheneda annavad 2027. aasta uued autod, mis peaks olema võrreldes praegusega taskukohasemad.

„See on meie šanss. Loodan, et tase läheb ühtlasemaks ja see loob võimalusi nii meile kui ka potentsiaalsetele uutele tootjatele,“ sõnas ta.