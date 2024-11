Mark Lajal jääb lõppenud hooajaga rahule, kuigi edetabelikoht objektiivsetel põhjustel ei paranenud

„Selle turniiriga sai üks mu aasta eesmärke täidetud. Järgmised paar turniiri USA-s ei olnud aga nii head, kuna ma ei saanud sellest Wimbledoni matšist päris pikalt lahti lasta. Igal turniiril, kus ma käisin, küsiti mult Alcarazi matši kohta ja mainiti mind selle mängu kontekstis. Ma ei olnud fokusseeritud käimasolevatele turniiridele, vaid sellele, kuidas ma enne seda mängisin. Pärast kolme USA turniiri võtsin puhkuse, tegin tiimis mõned muudatused ja tulin uue fookusega tagasi,“ sõnas Lajal, kes Wimbledonis juhtunut jääb siiski väga hea sõnaga meenutama. „On tunda, et see tõi mulle veidi tähelepanu juurde. Kokkuvõttes on see, mis Wimbledonis toimus, igatepidi positiivne.“