Hyundai ralliprogrammi pealik 2025. aasta autost: peame suurendama masina jõudlust

„Me ei taha liiga palju öelda, mida me järgmiseks aastaks planeerime,“ ütles Loriaux portaalile Motorsport. „Oleme esitanud järgmiseks hooajaks homologeerimispaberid ning asjad on veel testimise faasis, kuid meil on järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks neli jokkerit. Tuleb arvestatavalt muudatusi, aga rohkem ma ei saa öelda.“

„Oleme testimise faasis ning meil on üsna kiired ajad, sest me peame nägema asjade töökindlust ning suurendama masina jõudlust. Teame, et meie tehtav vähendab masina kaalu, aga peame veel nokitsema töökindluse kallal,“ oli Loriaux salakaval. „Oleme autot testinud väga rasketes tingimustes ja seni on see olnud usaldusväärne. Nüüd töötame seadistuste kallal ja eks näis, kuidas läheb.“