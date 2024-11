Viisat ootav ManU uus juhendaja andis van Nistelrooyle hundipassi

48-aastane van Nistelrooy liitus meeskonnaga suvel, kui ta asus kaheaastaste lepinguga kaasmaalase Erik ten Hagi abitreeneriks. Sügisel sai aga senine peatreener sule sappa, mistõttu ajutiselt võttis van Nistelrooy tiimi üle – punased kuradid võitsid endise ründeässa käe all kolm mängu ja tegid ühe viigi.

Inglismaa meedia sõnul lootis van Nistelrooy jätkata mingis rollis klubis edasi. Kui mõnda aega oli lahtine, kas Amorim näeb hollandlast enda meeskonnas, siis esmaspäeval saabus vastus. „Ruud on ja jääb alati Manchester Unitedi legendiks,“ seisis klubi avalduses, mis teatas viis hooaega meeskonnas mänginud ja pool aastat treenerina töötanud Van Nistelrooy viimasest päevast. „Oleme tänulikud tema panuse ja selle eest, kuidas ta klubis oma rolle täitis. Ta on Old Traffordile alati väga oodatud.“