Hyundai pealik hooaja viimasel etapil tiimikäsklusi ei jaga: asjad on sõitjate otsustada

Enne 21. novembril algavat Jaapani rallit on mõlema tiitli saatus veel lahtine. Sõitjate arvestuses võtab esikoha Hyundai palgal olev mees, aga selleks võib olla nii Thierry Neuville kui ka Ott Tänak. Enne otsustavat võistlust on meestel vastavalt koos 225 ja 200 punkti. Meeskondlikus arvestuses on Hyundail kaukas 526 silma, Toyota jääb neist maha 15-ga.

Prantsusmaa ralliportaal Authebdo uuris Abiteboulilt, kas Neuville ja Tänak lähevad viimasel etapil võidu sõitma. „See on nende otsustada,“ kinnitas Hyundai pealik, et tiimikorraldusi ei tule. „Ma usun, et Thierry ei soovi riske võtta ning lähtuvalt sellest paneme ralli jaoks plaani kokku. Hooaja alguses oli meie põhimeesmärk sõitjate tiitel ning meil on hea meel, et saame seda igal juhul Jaapanis koos tähistada.“

Mõnes mõttes on see kõik ka loogiline. Hyundai tuli 2019. ja 2020. aastal meeskondlikuks maailmameistriks, aga sõitjate tiitel on tiimile ajaloo esimene. „Toetame täielikult hooaja viimasel etapil Thierry’d ja Otti, kuid tahame ka olla kindlad, et lõpetame ka meeskondlikult hästi. Võitlus tootjate arvestuse tiitli pärast on endiselt tihe ning Toyota tagahoovis Jaapanis peame selle võitmiseks kõvasti vaeva nägema.“