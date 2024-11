Kloppi „saksa ****ks“ sõimanud Inglismaa kõrgliiga kohtunik kõrvaldati töölt

Videoklipis küsis sõber kohtunikult, mida too arvab sakslasest juhendajast ning Coote’i alustas tiraadi. „Liverpool on p**k. Ma tegutsesin nende mängul Burnleyga, mille järel süüdistas ta mind valetamises ja hakkas kuradima paukuma. Mul pole mingit huvi rääkida inimesega, kes on nii kuradi ülbe. Ma annan endast parima, et temaga suhtlemist vältida... jumal küll, milline saksa v**t ta on,“ rääkis kohtunik, kes teises videoklipis lisas. „Teeme ühe asja selgeks – see video ei tohi kunagi ringlema minna.“