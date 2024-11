Euroliiga punktirekordi omanik: Euroopas korvpalli mängimine ei paku lusti

2018. aastal Euroopasse mängima tulnud Hayes-Davis on teinud vanas maailmas vägeva karjääri. Hooaegadel 2019–2021 esindas ameeriklane Kaunase Žalgirist, 2021–2022 Barcelonat ning alates 2022. aastast Fenerbahçe Bekot. Tänavu kevadel püstitas Hayes-Davis ka Euroliiga punktirekordi, sest ta viskas mängus Berliini Albaga lausa 50 punkti. Varem hoidis tippmarki enda käes Shane Larkin.

203-sentimeetrine ääremängija tõdes, et Euroopas mängimine talle siiski erilist lusti ei paku. Suvel sai Hayes-Davis kaasa lüüa olümpiamängudeks valmistanud USA koondise sparringussatsis, kus pilt oli võrreldes Euroopa meeskondadega hoopis teine.

„Seal pingil istumine oli päris uskumatu. Kirjustasin sellest isegi oma emale ja sõpradele. Euroopas on alati pingil tunda raevu. Alati keegi röögib, sest vastased skoorisid. Kõik on vihased ja treeneri pilk käib suunas,“ selgitas 29-aastane korvpallur podcastis, kelle sõnul suvel USA-s meenusid talle helgemad ajad.

Fenerbahçe on Euroliigas tänavu üks neljast tipmisest meeskonnast, kes on kogunud kaheksa vooruga kuus võitu. Ameeriklane on kaheksas kohtumises visanud keskmiselt 16 punkti.