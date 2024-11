MÄRT ROOSNA | Eesti jalgpalli meistriliiga publikurekord – kas nutta või naerda?

See siht ilmselgelt ei täitu. Selleks peaks iga teise matši vaheajal esinema Liis Lemsalu, ja soovitavalt alasti. Samas ei tasu jalgpallifunktsionääride ja klubijuhtide pingutusi alahinnata ega naeruvääristada, sest väikeste sammudega liikudes on õnnestunud viimase 15 aasta jooksul publikuarv siiski kahekordistada. Seegi nõuab suurt tööd ja rekord on rekord. Ent Euroopa mastaabis ollakse ikkagi pealtvaatajate osas rivi lõpus. Arutlegem, miks see nii on. Paratamatus või mitte? Nutta või naerda? Oma mõtteid jagas jalgpalliliidu liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo.