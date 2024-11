Ainult Lätis? Lõunanaabrite meistriliiga pronksisats kingib oma medalid neljandaks jäänud klubile

Auda meeskonna liikmed otsustasid, et nad annavad kolmanda koha eest saadud karika ja pronksmedalid siiski Valmiera jalgpalluritele. „Anname oma autasud Valmiera mängijatele,“ selgitas Auda sloveenist peatreener Zoran Zeljković. „Tahan, et inimesed saaksid aru, et nad väärivad murul näidatu eest medaleid ning platsiväline ei puutu mängijatesse. Seepärast anname oma auhinnad neile.“