Karjääri jooksul 15 miljonit teeninud kodutu sporditäht sattus taas pahandustesse

41-aastane West on kogu oma varanduse ära raisanud, NBA karjääri jooksul teenis ta 16 miljonit dollarit (umbes 15 miljonit eurot).

USA väljaanne TMZ teatab, et West vahistati hiljuti Virginia osariigis Fairfaxis. Endist korvpallurit süüdistati avaliku korra rikkumises ja rahu häirimises. West oli ühtlasi viibinud ruumides, kuhu tal oli keelatud siseneda.

Fairfaxi politsei pistis Westi trellide taha, kuid pärast ööpäevast vahi all viibimist lasti ta vabaks. Kohtu ette peab West astuma jaanuaris.

See ei ole kaugeltki esimene kord, kui West on sportlaskarjääri järel seadustega pahuksisse sattunud. Muu hulgas on ekskorvpallur uimastisõltlane.