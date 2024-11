Kuidas hinnata väravavahte, kui mõned meeskonnad on turmtule all ja teised valdavad palli? Paratamatult keeruline, mistõttu peame põhinema statistikal ning kõhutundel. Silmapaistvamad meistriliiga väravavahid tõrjuvad umbes 75% löökidest, sinna kanti jäävad näiteks Flora esikinda Evert Grünvaldi ning Kuressaare Kaur Kivila keskmised näitajad. Samal ajal näiteks Ebrima Jarjul on see näitaja alla 70% ning päris mitu meest kuuluvad sinna vahele. Mis vastas ka kõhutundele.