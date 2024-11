Eesti vabavõitleja võitis MMil ajaloolise medali

Selteri kaalukategoorias (74,8 kg) osales 19 sportlast 16 riigist. Esimesest eelvoorust pääses eestlane edasi loosiga, järgmises voorus võitis ta kohtunike ühehäälse otsusega Walesi esindajat. Sealt edasi tuli veerandfinaalis loobumisvõit, sest tema Usbekistanist pärit vastane ei olnud õiges kaalus. Poolfinaalis kaotas Selter ühehäälse otsusega Tadžikistani võitlejale. Kuldmedal läks Armeeniasse, hõbe Tadžikistani ning pronksi said Eesti ja Kasahstan.

Selteri treeneri Ott Tõnissaare sõnul on üleminek noorteklassist täiskasvanute klassi pea igal spordialal võrdlemisi keeruline teekond, kuid nemad on suutnud esimesed sammud edukalt astuda.

„Siinkohal tuleb Roni ees müts maha võtta – kõik see kadalipp sai vormistatud kenaks tulemuseks, mis näitab, et selles mehes on sisu,“ vahendab Eesti sportliku vabavõitluse liit Tõnissaare sõnu.