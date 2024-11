Autosport: Katar ostab osaluse vormel 1 meeskonnas

Autospordi andmetel tehakse see tehing avalikuks enne Katari GP-võistlust, mis toimub 1. detsembril.

Praegune Sauberi meeskond muutub Audi tehasemeeskonnaks alates 2026. aastast. Kui varem on teatatud, et Audi saab Sauberi tiimi ainuomanikuks, siis Autospordi teatel on olukord nüüdseks muutunud.