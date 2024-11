Eksklusiivne katkend Anett Kontaveiti raamatust. „Portaale avades on esimesed neli suurt uudisnuppu minu ja Guadalajara turniiri kohta“

Tennisisti elu on võrdlemisi üksildane. Lendad mööda maailma ning heal juhul on su suurimatel võidu- ja kaotushetkedel treener kaasas, aga tihti pole tedagi, veelgi vähem viimastel pandeemia-aastatel. Aga siin, Guadalajaras, on lisaks treenerile kohal mu lähedased, toetajad ja parim sõbranna Keili, kes päeval oma teletööd teeb ning kõik mängud tribüünidel kaasa elab ja minuga koos linna avastab. Need pikad mõnusas seltskonnas hommikusöögid ja omad inimesed publiku seas annavad jaksu juurde, nagu ka suur toetus kaasaelajatelt Eestis ja kogu maailmas.

Kesklinna hotell on väga ilus, saabudes ootasid toas koogikesed ja tervituskaart ning voodis padjapüürid, kuhu on tikitud „WTA Finalist“ ja minu initsiaalid.

See turniir on teistmoodi kui kõik varasemad, sest olen WTA aastalõputurniiril, maailma kaheksa parima naismängija seas, ning siin millegagi tagasi ei hoita. Lennujaamas oli mul öösel vastas väike mariachi-ansambel, muusikud edevates charro kostüümides, kitarri- ja trompetihelid tervitamas mind paigas, kus see muusikastiil kunagi sündis.

See hotellituba on mulle saanud tuttavamaks ja hubasemaks kui toad tavaliselt, sest ärkan siin juba 12. hommikut, tihti ma nii pikalt ühte kohta paigale ei jää.

Avan silmad hotellitoas. Olen Guadalajaras Mehhikos. Samal ajal kui teadvus tuvastab mu asukoha, saabub sekundi murdosaga ka teadmine, et täna on see päev. Ülipika hooaja kõige viimane mäng. Paljude arvates mu senise karjääri kõige tähtsam mäng. Ainult see veel, ja siis on aasta läbi, saan korra puhata ja hinge tõmmata. Viimane suur pingutus. On 17. november 2021, kell on peagi pool üheksa hommikul. Nagu ikka ärkasin mõni minut enne äratust.

Siinsed tingimused on ebatavalised – oleme kõrgmäestikus, 1500 meetrit merepinnast, õhk on hõre, pallid lendavad hoopis teistmoodi. Aga oleme konkurentidega võrdselt raskes seisus, kellelegi pole need tingimused tavalised, me kõik kaheksa hetke parimat mängijat tuleme Euroopast.

Ajavahe Eestiga on üheksa tundi, aga sellega olen juba harjunud, sisse elanud. Ärkasin kümme tundi enne õhtust mängu – see on küllalt pikk aeg enne finaali „praadida“.

Pärast hommikusööki lähen oma tuppa, kirjutan sõpradega ja helistan jalgpallur Brent Lepistuga, kes mõistab sportlasena hästi, kuidas end praegu tunda võin ning mis mind toetaks. Sõnumeid fännidelt on sotsiaalmeedias nii palju, et ma kõiki ei jõua lugedagi. Inimeste kaasaelamine on nii suureks toeks, see ei muutu mulle koormaks või surveks, rusuvaks tundeks, et ma ei tohi kedagi alt vedada. Niikuinii annan endast parima – igal juhul lähen võitma alati, kui väljakule astun.

Avalikkusele tundub see olevat mu senise karjääri olulisim mäng. Tennist on hakanud jälgima ka paljud need, kes enne sellest ei huvitunud, kuuldavasti vaatavad paljud Eestis ka öösel kell 3.30 algavaid mänge. Kui avan uudisteportaali, et näha, mis täna maailmas toimub, on esimesed neli suurt uudisnuppu minu ja Guadalajara turniiri kohta: „“Vamos, Anett!“ Kolmesetilise lahingu võitnud Anett Kontaveit pääses WTA finaalturniiri finaali!“, „Elu suurimasse finaali pääsenud Kontaveit: üritasin mõelda, et kui see on mu viimane mäng siin, siis ma naudin seda täiega“, „Kontaveit tõusis matšivõitude arvestuses maailmas esikohale“ ning „Oodata on kompromissitut võitlust ja närvide mängu. Ajalugu ja kihlveokontorid soosivad Kontaveiti“.

Aga minu ülesanne sellisel päeval on oma keha ja aju veenda, et täna on täiesti tavaline mängupäev. Ma ei saa peatuda liiga kauaks, et mõelda: ma olengi siin, ma jõudsingi maailma kümne parima mängija hulka, WTA aastalõputurniirile, ja mitte ainult – finaali! Ma mängin maailma seitsme parima naisega, ma võin täna võita.