Tallinnas vägeva võidu saanud Liibanoni võitleja: „Olukord kodumaal on raske. Kuuleme trenni ajal, kuidas pommid kukuvad“

The League VII võitlusgala kõige eksootilisem võitleja saabus sõjapiirkonnast Liibanonist, kust Iisrael üritab enda riigi piiriäärsetelt aladelt välja juurida äärmusrühmitust Hezbollah. Ükski sõda ei möödu aga tsiviilohvriteta ning nii hukkub ka Liibanonis iga päev kümneid inimesi. 5. novembri seisuga oli Liibanoni ametlikel andmetel viimase 13 kuu jooksul Iisraeli rünnakute tagajärjel surma saanud rohkem kui 3000 inimest, kellest 589 olevat naised ja 185 lapsed. Iisraeli väitel on tapetud ka sadu Hezbollah võitlejaid, olgugi, et tsiviilohvrite hinnaga. ÜRO teatel sureb Liibanonis lahingtegevuse tagajärjel vähemalt üks laps päevas.

Koos oma treenerist isaga Tallinnasse tulnud Youssef Abboud kirjeldas olukorda kodumaal: „Mu riiki on juba kolm aastat pommitatud. Tol päeval, kui ma sellest matšist teada sain, suleti lennujaam nädalaks ajaks. Ma valmistusin võitluseks, teadmata viimase hetkeni, kas ma siia päriselt kohale jõuan. Olukord on väga halb. Inimesi sureb iga päev. Ka praegu, kui me siin sinuga räägime, surevad lapsed ja vanurid. Kui me isaga trenni teeme, kuuleme pidevalt, kuidas läheduses pommid kukuvad.“

Kas sõjaolukord pole pannud Abboudi mõtlema kodumaalt lahkumisele, kasvõi ajutiselt? „Oleme sellega harjunud. See pole meil esimene kord. See on minu riik, ma ei saa sealt lahkuda. Olen seal elanud terve oma elu. Seal sai minust võitleja. Mul pole emotsionaalselt võimalik sealt lahkuda.“

The League’i peakorraldaja Kevin Renno sõnul oli Youssefi Eestisse toimetamine paras logistiline peavalu. Kuna mitmed lennufirmad on lennud Liibanoni peatanud, on piletite saadavus piiratud ning hinnad laes. Youssef ja tema isa toodi lõpuks Tallinna erinevates lennukites. Isa teekond kujunes 15-tunniseks, Youssefil endal kaheksatunniseks.