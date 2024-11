VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Žalgiris võis sattuda portsu otsa, Eesti-Läti liiga mängijad peavad peeglisse vaatama

Esmalt muidugi eelroog. Eesti klubide mängud rahvusvahelistes sarjades ja Optibet Eesti-Läti liiga nädala sündmused koos erinevate tähelepanekutega meediaportaalide veergudelt. Erilise „sümpaatia“ saab Delfi küsitlus, kus keegi mängija kurdab, et Pärnu Sadama kodusaalis satuvad olema kehvemad mängud ning üks korv tundub olevat kõrgemal kui teine. Hästi kivikõvad ja s*tad rõngad, saalis on kuidagi kehv aura. Kullamäe annab imearmsa vastuse. Kui kellelgi on kriitikaga pahasti, siis pigem ei tasu vaadata-kuulata. FIBA Europe Cupi tulemuste pinnalt saab kiitust BC Kalev/Cramo, Põhja-Euroopa liiga (ENBL) kontekstis annab aru Talts. Piisab vastasel mängida maa-ala ja Tartu ülikool/Maks&Moorits on omadega sõlmes. Kus on mehed, kes pallid sisse paneks? Nii Pärnu kui Tartu on värskelt täiendanud koosseisu uute välismaalastega. Miks just need mängijad ja mis on palkamiste taust?