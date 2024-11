DELFI FOTOD | Maailma tipptiimile kõva lahingu andnud Eesti käsipallikoondis sai EM-valiksarjas ülinapi kaotuse

Tänavu Pariisi olümpial neljanda koha saanud Sloveenia haaras avapoolajal mitmel juhul kolmeväravalise edu, aga Eesti võitles vaheajaks välja viigiseisu 14:14. Teine poolaeg jätkus tasavägiselt. Eestlased said ühel poole kätte kaheväravalise edu 24:22, aga sloveenid viigistasid seisu.