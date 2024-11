Eesti naiste korvpall sai hädavajaliku eduelamuse. Peatreener: see on puhas tiimitöö!

Ametlikes mängudes saadab Eesti koondist edu väga harva. Viimati võideti 2021. aasta novembris Suurbritanniat, enne seda 2014. aasta juunis Portugali. Ja kui kedagi hammustada, siis just Taani-masti naiskondi, kes on küll paberil tugevamad, aga mitte valgusaastate kaugusel. Taani on maailma edetabelis 51. kohal (Euroopa koondistest 25.) ja Eesti 72. positsioonil (Euroopas 33.).