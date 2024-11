Vigastatud Märten Kuusk jäi Eesti koondisest välja, teda asendab Flora põhimees

28-aastane Kuusk oli nädala alguses avaldatud koondise nimekirjas, aga tema kohal oli küsimärk, sest ta vigastas oktoobri lõpus Poolas koduklubi GKS Katowicet esindades hüppeliigest. „Tema puhul selgub lähema 2-3 päeva jooksul täpsem seis. Praegu on ta nimekirjas sees, ta ise avaldas lootust, et nädala teises pooles saab nii treening- kui mänguvalmis,“ sõnas teisipäeval koondise peatreener Jürgen Henn . „Talle tehakse täna veel üks uuring ja seal selgub täpsemalt. Pigem tundub olukord optimistlik.“

Nüüdseks on selge, et Kuusk ei saa siiski koondist aidata. Teda asendab 21-aastane Tõugjas, kes äsja lõppenud Premium liiga hooajal oli Floras kindel põhimees. Tema kontole kogunes 31 mängu. Koondise eest on ta platsil käinud neli korda.