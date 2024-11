VIDEO | Šokk-kaotus: põhiturniiri valitsenud Lionel Messi ja Miami Interi hooaeg sai ootamatu lõpu

Tasub mainida, et Atlanta lõpetas idakonverentsi põhiturniiri alles üheksandana ning play-off’i jõuti tänu lisamängu võitmisele. Idakonverentsi poolfinaalis ootab neid ees Orlando City. Alates sellest ringist otsustatakse kõik edasipääsejad ühe võiduga.

Miami Interi nimekas äärekaitsja Jordi Alba kirus kaotuse järel MLS-i süsteemi, nimetades seda „veidi ebaausaks“. „See on küll juba aastaid olnud, aga arvan, et ühe konverentsi meister peaks kohtumise teisega. Nii oleks see võimalikult aus,“ vahendas BBC endise Barcelona tähe sõnu.