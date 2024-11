Olümpiast unistavad kurlingunaised ihkavad EM-ilt kohta esikaheksas, mis võimaldaks sinilindu edasi püüda

„Hea meel on näha, et nad usaldavad protsessi, ja see on peegeldunud juba ka tulemustes. Muidugi on neil veel palju areneda, et jõuda sinna, kus on sellised tipptiimid, nagu Šotimaa, Šveitsi ja teiste omad. Praegu pole veel realistlik medalitele mõelda, sest medalinaiskondades on ikkagi täiskohaga kurlingumängijad. Me pole veel finantsiliselt nii tugevad, et neile kandadele astuda,“ rääkis Nedregotten, kes Pekingi olümpial võitis hõbemedali ja Pyeongchangi olümpial pronksi ning treenib Eesti naiskonda alates eelmise aasta suvest.