DELFI VIDEO | „Lõppmäng“ spordidoki üks peategelane Janar Soo: karjääri viimased viis aastat oli natuke enesepetmine

„Sellest ajast on päris kaua mööda. Tegelikult vaimse tervise ja läbielamise teema on iga aastaga aina aktuaalsem – kui keegi küsib, siis mul pole kahju seda lugu jagada,“ rääkis omal ajal Pärnu, Raplat, Kalev/Cramot ja Tartut esindanud Soo, kelle karjääri varjutasid mitmed väga rasked põlvevigastused.

Soo lõpetas karjääri 2017. aastal, mil ta oli 26-aastane. „Sportlasena oli see ääretult raske. Võib-olla hetkes sa seda ei taju, sest sa oled kümne sõbraga koos ja melu käib. Aga tagantjärgi mõtled neile üksikutele õhtutele. Filmist jäi välja see, et Brent [Pere] küsis mu käest, et kaua ma korvpalli nautisin. Jäin pikalt mõtlema ja sain aru, et kuni 21. eluaastani. Viimased viis aastat oli natuke enesepetmine,“ selgitas Soo.