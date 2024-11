DELFI VIDEO | Magnus Kirt dokfilmist „Lõppmäng“: loodetavasti see annab edasi idee, et spordi köögipoolel toimuv pole kerge

Kirt möönis, et jah-sõna filmi kaasa löömiseks ei tulnud kõige kergemalt. „Eks seda juttu on jahvatatud, et kuidas ja mis. Samas see idee, et ma pole ainuke, vaid see on segu erinevatest sportlastest, siis lõpuks jäin nõusse. Tundus huvitav projekt,“ lausus 2019. aastal maailmameistrivõistlustel odaviskes hõbeda võitnud Kirt, kes samal võistlusel saadud raske vigastuse järel päris maailma tipptasemele ei suutnudki naasta.