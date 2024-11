Eesti naiste korvpallikoondis lõpetas kolm aastat kestnud ootuse ja võitis!

Esimese veerandi võitis 22:18 Taani, aga teisel perioodil keeras Eesti kaitse lukku, lubades vastastel visata vaid neli punkti. Nii jäi esimene poolaeg 26:26 viiki. Kolmandal veerandajal tegid eestlannad 37:41 kaotusseisust 11:2 spurdi. Viimasel vaatusel võõrustajad enam edu käest ei andnud. Vahepeal juba 13 punktiga juhtinud eestlannad võtsid lõpuks kaheksapunktilise võidu.

D-alagrupis on nii Eestil kui Taanil nelja vooruga kirjas üks võit. Alagruppi juhib kõik neli mängu võitnud Rootsi, teist kohta hoiab Suurbritannia (2-2).

Enne mängu:

Kolme ringi järel on Taanil üks võit ja Eesti on nullil. Sealjuures taanlaste ainus võit tuligi Eesti üle, sest eelmise aasta novembris jäid nad Gentoftes peale 81:53. Eesti ja Taani kohtumise pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas.