UFC staar tunneb heameelt, et Trump USA presidendiks valiti. „Naised on ainult seksimiseks“

Viimati juunis UFC-ringis käinud Brasiilia võitleja tundis sotsiaalmeedias tehtud postituses siirast heameelt, et Donald Trump suutis valimistel edestada Kamala Harrist ning kindlustada endale nelja-aastase pausi järel riigi presidendina teise ametiaja.

Lisaks viitas Costa sellele, et Trump on nüüdseks alistanud kahel korral naiskandidaadi, 2016. aastal Hillary Clintoni ja nüüd Kamala Harrise. Kõige tagatipuks „hiilgas“ Brasiilia UFC-staar seksistliku kommentaariga. „Naised on ainult seksimiseks,“ kirjutas Costa X-is.