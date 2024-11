VIDEO | Hispaania jalgpallitreener läks punase kaardi teeninud lätlasele kallale

Krollise karjäär on pärast 2022. aastat, mil lätlane lõi Valmiera särgis ühe hooajaga 24 väravat, pidevas langustrendis. Kolme viimase aasta jooksul on Krollis lisaks Triestinale esindanud ka Serie A-s mängivat Speziat ja Tšehhi klubi Vyskovit, kuid võrku on sahistanud kunagine Läti imelaps selle aja jooksul vaid viis korda.