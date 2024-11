Poksiliit kaotab koguni 80% riiklikust toetusest. Klandorf: me pole siiani EOK-st mingit vastust saanud

„Treener ei tohi treeningtunde anda, ei tohi võistlustel olla oma sportlaste sekundant ega saa esindada oma klubi. Sportlased arvasime Eesti koondisest välja. Usume, et pooleaastane karistus on täitsa paras, et vaadata, kuidas nad käituvad,“ sõnas Eesti poksiliidu president Kalle Klandorf Delfile.