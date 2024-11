Mark Lajal langes Knoxville’is konkurentsist välja veerandfinaalis

Avasetis tegi ameeriklane ainsa murde neljandas geimis ja hoidis edu lõpuni. Teise seti alustuseks kaotas Lajal kohe oma pallingu, kuid suutis neljandas geimis murdega vastata. Uuesti võitis Basavareddy eestlase servi seitsmendas geimis, ent Lajal vastas koheselt omapoolse murdega. Seisul 5:4 oli eestlasel kasutada kaks settpalli, ent Basavareddy päästis need. Sett läks kiiresse lõppmängu, mille võitis paraku ameeriklane 7:3. Basavareddy pääses kiirelt 6:1 ette ega andnud enam edu käest.