Soome kirub halba loosiõnne: jalgpallikoondis sattus kokku vaid Putini-meelsete riikidega

Kui Valgevene on otseselt Venemaa režiimi toetav agressorriik, siis ka Serbia ja Ungari on Vladimir Putini suhtes vägagi sõbralikud.

Soome jalgpalliliidu peasekretär Marco Casagrande tunnistab, et eriti ebameeldiv on mängida Valgevenega. „See, et UEFA (Euroopa jalgpalliliit) lubab Valgevenel sel turniiril osaleda, tundub Soome koondise ja jalgpalliliidu seisukohalt arusaamatu,“ teatas Casagrande Soome jalgpalliliidu koduleheküljel.

„UEFA on pannud meid äärmiselt raskesse olukorda, sundides meid mängima Valgevene vastu. Meie rahvusmeeskond ja alaliit saavad karistada, kui me ei mängi,“ lisas Casagrande.

„Kehv tunne on, et sattusime sellisesse olukorda, kus Valgevene on meie grupis. Kurvaks teeb ka see, et oma kodupubliku ees saame nüüd mängida vaid kahel korral,“ lausus Saloranta.