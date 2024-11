Mihkel Räim jätkab Zhaotongi velotuuril liidrisärgis

„Linnaringidel oli rahvast raja ääres palju, meenutades natuke MM-i meeleolu. Tahtsime lasta väikese grupi eest ära ja siis mehed tööle panna, aga liiga palju huvilisi oli, kes rünnata soovisid,“ kirjutas Räim sotsiaalmeedias. „Ühel hetkel ütles Martin Laas mulle, et tal on kopp ees nendest rünnakutest ja paneme järgmise järsu nuki täiega. Pundis oli korralik ehmatus, sest saime neljakesi eest ära. Peale seda olid need nii-öelda õnneotsijad kadunud.“