Odaviske olümpiavõitjat hakkab treenima Jan Železny

Ühtlasi lõpeb koostöö Železný ja Euroopa meistri Jakub Vadlejchi (34) vahel. Tšehhi odamees teatas, et soovib treenerit vahetada just seetõttu, et ka Choprat tahetati samasse treeninggruppi võtta.

„Olen Neeraji treenimisest rääkinud juba aastaid ja arvan, et see on hea võimalus, kui maailma parimad odaviskajad üksteist tagant innustavad. Kui rääkisin neile oma plaanidest - kahe-aastane projekt ja Chopra liitub -, teatas Jakub, et lahkub treeninggrupist,“ sõnas Železný.