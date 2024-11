DELFI FOTOD | Täringujalgpalli Eesti meistrivõistlustel tehti ajalugu

„Muidugi on mul eriline tunne, et olen esimene, kes võitis teist korda,“ lausus Meelis Kalda. „Kirjutasin enne turniiri sõbrale, et äkki seekord keegi varasematest meistritest võidab ja nii läkski. Uudis sellest levis väga kiiresti: kui ma pärast võitu T1 kaubanduskeskuse peole jõudsin, tuli Andres Oper õnnitlema ja ütles, et pagana kahju, et ei saanud ise kohale tulla. Meil oli juttu, et võiksime mõnikord sõprusmatši teha.“