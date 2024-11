Urvo Männama ja Risto Lepik osalevad kolmandat korda Dakari rallil. „Eesti mees on jonnakas“

2025. aasta Dakar, mis sõidetakse Saudi Araabias, pakub sõitjatele katseid erinevatel pinnastel. Piirkonna eripära on kindlasti liiv ja kõrbes sõidetavad katsed panevad proovile ka meeskondade navigeerimisoskused. Start antakse 3. jaanuaril proloogiga Bishast. 17. jaanuaril on Dakari finiš Shubaytah’s. See kõrbepiirkond on tuntud Empty Quarter nime all, kus sõitjad saavad enne finišit kolm päeva kihutada ja navigeerida liivadüünides. Ka sellel aastal on kavas kaks maratonkatset, kus võistlejad ööbivad etteantud laagrites, kus taustatiime abiks pole ja kõik tööd masinate juures tuleb ise teha. Need on pikemad kui varasematel aastatel, ulatudes 950 kilomeetrini. Oluline on ära märkida ka see, et vähemalt viiel katsel on erinevatel klassidel erinevad teekonnad, seda turvalisuse huvides, et vältida ees startinud tsiklite ja nende taga tulevate kiirete autode kokkupõrkeid. See toob esile ka selle, kes suudab autode klassis paremini navigeerida, sest nendel katsetel pole autodel ees tsiklite poolt sisse sõidetud jälge.