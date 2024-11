AMETLIK | Konstantin Vassiljev lõpetab mängijakarjääri

„Üks asi on kindel: olenemata mängu kulgemisest jääb see päev mulle igaveseks meelde, sest kohtuniku lõpuvile paneb ühtlasi minu mängijakarjäärile punkti. See on olnud pikk ja tõeliselt unustamatu teekond, mille jooksul olen kogenud mitmeid erinevaid emotsioone,“ sõnas Vassiljev pressiteates. „Mul on hulk inimesi, kellele soovin südamepõhjast tänu avaldada. Loodan leida võimaluse, kas isiklikult või meedia kaudu, märkida ära kõiki neid, kes on olnud osa sellest fantastilisest seiklusest! Eriti tahaksin tänada oma pereliikmeid, kes on pidevalt minu kõrval seisnud ja mind toetanud terve karjääri vältel. ⁣Aitäh teile, head jalgpallisõbrad! Kohtumiseni staadionil! Lõpetame selle hooaja koos võiduga!“