VIDEO | Amsterdamis rünnati euromängu järel Iisraeli klubi fänne, politsei vahistas pea 60 inimest

ESPN-i teatel olid kohalike Palestiina-meelsete elanike ja Iisraeli klubi fännide vahel pinged üleval juba mängu eel. Kohtumise järel, mille Ajax 5:0 võitis, eskaleerusid pinged suuremaks vägivallaks.

Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon jagas sotsiaalmeedias öösel videot, kus on näha, kuidas tänavatel juutidele kalle tungiti. Üks ründaja kandis seejuures seljas Palestiina lippu.

„See toimub Euroopas 2024. aastal. See on radikaalse terrorismi toetajate tõeline nägu, kellega võitleme. Läänemaailm peab üles ärkama,“ kirjutas Danon video juures. „On aeg, et ÜRO mõistaks koheselt hulka palestiinlaste ja nende toetajate vägivalla. Hollandi võimud peavad terrorismi vastu koheselt tegutsema.“

Hollandi peaminister Dick Schoof kutsus rünnakuid „antisemiitlikeks“. „See on täiesti vastuvõetamatu. Olen kõikide osapooltega kontaktis ja suhtlesin äsja (Iisraeli peaminister - K.R.) Benjamin Netanyahuga. Rõhutasin, et ründajad leitakse üles ja antakse kohtu alla,“ vahendas CNN Schoofi sõnu. „Nüüdseks on olukord Amsterdamis rahunemas.“

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnul saadeti Amsterdami kaks niinimetatud päästelennukit, et koha peal viibivaid kaasmaalasi aidata. Iisraeli võimud on palunud juutidel Amsterdamis oma hotellitubades püsida.

BBC vahendas reede hommikul, et kohalik politsei on vahistanud juba 57 inimest. AP teatel pole teada, kui palju inimesi rünnakutes viga said.